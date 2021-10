Last updated 10/15/2021 at 10:48am

2021 Miss Borrego Participants – Front row: Dulce Hernandez and Natalia Carmona Back Row: Mildred Sanchez, Tateanna Berry, Angelina Nguyen, Brianna Del Bono and Isabel Arteaga

Seven contestants will participate in the 2021 – 22 Miss Borrego Springs Contest.

This year's participants are:

- Brianna Del Bono

- Isabel Arteaga

- Natalia Carmona

- Mildred Sanchez

- Dulce Hernandez

- Tateanna Berry

- Angelina Nguyen