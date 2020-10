Volunteer Driver Pilot Program

Let’s Go Borrego is a new transportation program for Borrego Springs residents. It is a volunteer driver reimbursement program for Borregans who are unable to drive themselves, but who have a friend/relative/neighbor who drives them. Let’s Go will provide $0.50 per mile to reimburse your driver for all healthcare-related trips (doctor appointments and grocery/pharmacy trips).

If you are interested in applying for the pilot program, please contact us as (760) 237-8205 or LetsGoBorrego@gmail.com Spots are limited!

Contact Let’s Go Borrego: (760) 237-8205 or LetsGoBorrego@gmail.com

Let’s Go Borrego

Programa Piloto de Conductores Voluntarios

Let’s Go Borrego es un programa nuevo de transportación para los residentes de Borrego Springs. Es un programa de reembolso de conductores voluntarios para los Borreganos que no pueden conducir por sí mismos, pero que tienen un amigo/pariente/vecino que los conduce. Let’s Go proporcionará $0.50 por milla para el reembolso a su conductor de viajes relacionados con la atención médica (citas de médicos, viajes de compras, compras de farmacia).

Si está interesado en postularse en el programa piloto, llámanos a (760) 237-8205 o envíanos un email a LetsGoBorrego@gmail.com ¡Los espacios son limitados!

Contacte Let’s Go Borrego: (760) 237-8205 o LetsGoBorrego@gmail.com