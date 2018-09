Mexican Independence Day Program

The Borrego Springs Library will be having a special program for families and kids in honor of Mexican Independence Day.

There will be children's crafts and traditional Mexican food. Join them Saturday Sept. 15 from 1 p.m. to 3 p.m.

La Biblioteca de Borrego tendra un evento muy especial para las familias y ninos en honor del Dia de la Independencia de Mexico. tendremos artesanias para los ninos y rica comida Mexicana.

Por favor acompananos el Sabado Septiembre 15 de 1 p.m. a 3 p.m.