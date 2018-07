Summer Water Safety – Mantenerse seguro en el agua este verano

Last updated 7/2/2018 at 10:01am

Drowning Prevention is most effective with a “layers of protection” approach:

· Never leave a child alone near water, even for a few seconds.

· A supervising adult should be close enough to touch the child under 4 years old near water.

· Keep a constant adult eye on young children.

· All collections of water are dangerous for infants and toddlers, including bathtubs, buckets, toilets, ponds, spas, swimming pools, and natural water sites.

· Swimming pools should have fences, alarms, and drains that meet regulations.

· Pool gates should be self-latching, opening outward, with the latch out-of-reach for a child.

· Keep reaching and throwing aids near a swimming pool.

· All children should wear a personal floatation device while playing near bodies of water.

· Parents and child caregivers should know how to perform rescue techniques and strategies to respond in an emergency.

· If a child is missing, check the pool first.

La prevención de ahogamiento es más eficaz con un enfoque de “capas de protección”:

· Nunca dejen a un niño sol cerca del agua, aunque sea por unos cuantos segundos.

· Un adulto que supervise debe estar cerca lo suficiente para tocar al niño menor de 4 años en el agua.

· Un adulto debe mantener a la vista constantemente a los niños chiquitos.

· Cualquier recolecta de agua es peligrosa para los niños chicos e infantes, eso incluye bañeras, cubetas, inodoros, estanques, spas, piscinas, y sitios de agua natural.

· Las piscinas (albercas) deben tener cerco, alarmas, y drenajes para cumplir con las regulaciones.

· Las puertas de piscinas debe engancharse por sí mismas, abrirse hacia afuera, siendo que la aldaba no esté al alcance de los niños.

· Mantener ítem de auxilio y salvavidas cerca de una piscina.

· Todos los niños deben usar un equipo de flotación al jugar cerca de cuerpos de agua.

· Los padres y cuidadores de niños deberán saber cómo aplicar técnicas y estrategias de rescate para responder en caso de una emergencia.

· Si un niño está extraviado, revisen la piscina primero.