DACA Clarification

In the last issue of the Borrego Sun, based on the fact that U.S. District Dudge John Bates had ruled that new Deferred Action on Childhood Arrivals (DACA) applications must be accepted after a 90-day waiting period, we wrote that new applications may also be filed within this period; however, after weighing the potential negative consequences of filing before the 90 days are up against a possibility of getting in the queue early, we strongly suggest waiting until the ruling goes into effect before filing new DACA applications.

--------------------------

En la última edición de Borrego Sun, basado en el hecho de que el Juez Federal de Distrito John Bates ha decretado que las nuevas solicitudes para la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) deberán ser aceptadas después de un período de espera de 90 días, nosotros escribimos que también las nuevas solicitudes pueden ser presentadas dentro de este período; sin embargo, después de ponderar las consecuencias negativas potenciales de presentar solicitudes antes de los 90 días se presta a una posibilidad en contra de colocarse primero en las gestiones de trámite, firmemente recomendamos esperar hasta que la regulación entre en vigor antes de presentar nuevas solicitudes DACA.